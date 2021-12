Covid: Asl Rieti, domani al via la vaccinazione pediatrica fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani presso il Centro vaccinale pediatrico allestito presso l'Area prelievi dell'ospedale de' Lellis di Rieti (blocco 2, piano -1 ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa) l'Azienda sanitaria locale di Rieti avvierà la vaccinazione pediatria anti Covid-19 fascia 5-11 anni. Lo rende noto la Asl di Rieti. "La campagna vaccinale pediatrica prevede l'iniziale coinvolgimento dei bambini con situazioni di vulnerabilità reclutati attraverso chiamata diretta da parte dei Pediatri di famiglia del territorio della provincia di Rieti - si legge in una nota -. Il V-day - la seduta di apertura della campagna pediatrica, prevede la vaccinazione di circa 70 bambini e si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Le equipe vaccinali saranno supportate dai Pediatri ospedalieri e dai Pediatri di famiglia del territorio della provincia di Rieti. La direzione aziendale, sempre attenta al delicato tema dell'umanizzazione delle cure e in considerazione della specifica età target, ha deciso di predisporre alcune iniziative di sostegno e di accoglienza". (segue) (Com)