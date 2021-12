Covid: Asl Rieti, domani al via la vaccinazione pediatrica fascia 5-11 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione anti Covid-19 della fascia 5-11 si avvarrà innanzitutto di un percorso protetto, già attivo presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti denominato 'Percorso Alice' istituito da questa direzione nel 2018 per contenere l'ansia e la paura correlata al prelievo di sangue attraverso i personaggi di una fiaba: nello specifico della fiaba Alice nel Paese delle Meraviglie - continua la nota della Asl di Rieti -. I bambini saranno accolti dai clown dottori dell'associazione Rieti cuore Odv che li accompagneranno durante tutte le fasi della vaccinazione, offrendo supporto anche ai familiari presenti. Al termine della somministrazione del vaccino i bambini saranno omaggiati dall'Azienda con dei sacchettini di dolci natalizi gentilmente offerti da Faraglia - Torrefazione Olimpica Rieti – che la Asl di Rieti ringrazia per la disponibilità e sensibilità dimostrata e un Diploma di merito per il gesto di coraggio, altruismo e responsabilità nel sottoporsi al vaccino antiCovid-19. Inoltre, durante il periodo di osservazione, i bambini potranno assistere alla proiezione di cartoon e film di animazione". La campagna di vaccinazione pediatrica anti Covid-19 proseguirà nei giorni successivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19, sempre presso l'ospedale de' Lellis di Rieti: verrà eseguita la somministrazione del vaccino ai bambini con situazioni di vulnerabilità, segnalati dai pediatri di famiglia e ai prenotati su piattaforma. (Com)