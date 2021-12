Colombia: esplosioni in aeroporto Cucuta, per Duque è "attacco terroristico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha definito un "vigliacco attacco terroristico" l'esplosione di due ordigni nell'aeroporto di Cucuta, costato la vita a due agenti di polizia e al presunto attentatore. "Respingiamo il vigliacco attacco terroristico occorso nella città di Cucuta", ha scritto Duque in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Con il ministero della Difesa, i vertici miliardi, l'esercito e la polizia coordiniamo le azioni urgenti per trovare i responsabili dell'attentato", ha aggiunto. Le due esplosioni si sono prodotte questa mattina nell'aeroporto Camilo Daza, nella città colombiana di Cucutà, al confine con il Venezuela. La prima esplosione è stata avvertita alle 5.15 ore locali (le 11.15 in Italia) nei pressi dello scalo, e - secondo diverse fonti citate dai media locali - avrebbe causato la morte di chi aveva posizionato l'ordigno. Un'ora e mezzo più tardi, due agenti del corpo degli artificieri sono morti nel tentativo di far brillare un altro ordigno. (segue) (Mec)