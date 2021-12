Colombia: esplosioni in aeroporto Cucuta, per Duque è "attacco terroristico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeronautica civile aveva attivato i protocolli di sicurezza subito dopo la prima esplosione, sospendendo le operazioni dei terminal e costringendo gli aerei in arrivo a dirottare verso altri scali. Intervistato da "W Radio", il governatore della regione Norte de Santander, Silvano Serrano, ha detto che "sarebbero due le persone incaricate di posizionare gli esplosivi, una delle quali è morta a seguito del primo corpo, con i pezzi sparsi ovunque". Secondo le testimonianze dei residenti vicini all'aeroporto, le detonazioni hanno danneggiato le pareti di diversi edifici circostanti. Al momento gli inquirenti sono al lavoro per certificare il tipo di esplosivo utilizzato per gli ordigni. I due agenti di polizia morti, riferiscono i vertici, erano William Bareño Ardila e David Reyes Jiménez. (segue) (Mec)