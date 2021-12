Scuola: assessore Lazio, nessuna chiusura anticipata, regione in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio non è prevista alcuna chiusura anticipata delle scuole, le lezioni proseguiranno regolarmente secondo il previsto calendario scolastico. Lo assicura in una nota l'assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "La situazione epidemiologica nella nostra regione, che è bene ricordare si trova in zona bianca, non comporta ulteriori misure di restrizione - spiega l'assessore -. Come Regione continuiamo a lavorare per garantire a studentesse, studenti, insegnanti e personale scolastico un'attività in presenza in completa sicurezza".(Com)