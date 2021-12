Olimpiadi 2026: Gerla (Cisl), giochi grande occasione per crescita economica, turistica e di occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Olimpiadi sono una vetrina eccezionale e una grande occasione di sviluppo per il territorio milanese e lombardo, in termini di crescita economica, di promozione turistica e per la creazione di nuova occupazione. Va però posta grande attenzione ai temi della regolarità e della qualità del lavoro, della legalità negli appalti, della salute e sicurezza nei cantieri e per la realizzazione delle opere. Come Cisl, e anche a nome di Cgil e Uil, abbiamo proposto la sottoscrizione di un protocollo specifico sulla legalità, nel solco del modello già sperimentato con successo in occasione di Expo 2015, e siamo molto contenti che l'assessore Terzi abbia detto di condividere questa idea e di volersi attivare per concretizzarla al più presto". Lo dichiara Carlo Gerla, segretario generale della Cisl di Milano Metropoli, intervenuto anche a nome della Cisl Lombardia all'incontro "Territorio Olimpici: la Lombardia protagonista" svoltosi a Palazzo Lombardia. (Com)