Difesa: Mulè, straordinario successo italiano prima consegna Eurofighter a Kuwait

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- La consegna dei primi due Eurofighter Typhoon realizzati da Leonardo per la Forza aerea kuwaitiana "è uno straordinario successo italiano che nasce dalla collaborazione tra Italia e Kuwait. Questi velivoli, i più avanzati mai prodotti nella storia del programma europeo, fanno parte di un più ampio ordine di 28 aeroplani", afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "All'atto del mio insediamento, a marzo scorso - evidenzia il sottosegretario - non era stata ancora fissata una data per la consegna. Da quel momento, con Leonardo e l'Aeronautica militare, abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato di assoluto rilievo". Per Mulè, il contratto da 8 miliardi "dimostra il valore del consorzio Eurofighter e conferma la capacità del sistema Paese Italia di saper competere con gli altri Paesi sul piano internazionale dell'industria militare. Un indotto economico che, in termini occupazionali e di produzione, coinvolge in Europa più di 100 mila persone di cui oltre 20 mila in Italia e 400 fornitori, di cui 200 in Italia". "In un recente incontro a Roma - informa Mulè - il sottosegretario alla Difesa dello Stato del Kuwait, si è detto pienamente soddisfatto di un prodotto che assicura elevata capacità di difesa aerea e ha ringraziato la nostra Aeronautica Militare per aver addestrato i loro piloti nei centri di formazione in Italia, realizzando inoltre infrastrutture all'avanguardia in Kuwait per ospitare e manutenere una flotta di 28 velivoli. Questo contratto - evidenzia Mulè - rafforza maggiormente i programmi di cooperazione internazionale in corso con il Kuwait nel settore dell'addestramento e della formazione del personale presso le strutture della nostra Aeronautica militare". (Rin)