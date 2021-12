Difesa: Ucraina, in corso negoziati con Germania per vendita armamenti da Paesi Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta negoziando con la Germania lo sblocco della vendita di sistemi d'arma per contrastare l'aggressione russa attraverso l'Agenzia di supporto e approvvigionamento della Nato. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un punto stampa. Il capo della diplomazia ucraina, citato dall’agenzia di stampa “Ukrinform”, ha ricordato che Kiev in precedenza aveva ottenuto l'accesso al sistema di approvvigionamento della Nato, il che significa che il ministero della Difesa ucraino potrebbe acquistare armi o equipaggiamento militare direttamente dai Paesi alleati. "Abbiamo in corso dei colloqui con alcuni alleati su come funzionerà l'intero sistema, ma sono convinto che dobbiamo parlarne con loro ora a livello bilaterale attraverso contatti diplomatici", ha affermato. Secondo Kuleba, non si tratta di un obiettivo irrisolvibile. "Possiamo risolverlo nei negoziati e ieri ne abbiamo discusso con Annalena Baerbock (ministra degli Esteri tedesca) e abbiamo convenuto che i negoziati diplomatici saranno sufficienti per trovare una soluzione", ha affermato il ministro. (Rum)