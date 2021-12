Brasile: covid, 48 morti e 2.082 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 48 morti registrate nelle ultime 24 ore il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 616.878. Lo riferisce il ministero della Salute. Nel Paese sono stati inoltre registrati 2.082 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un bilancio complessivo di almeno 22.191.949. Il dato delle ultime 24 ore è ancora sottostimato a causa del mancato aggiornamento dei dati dei decessi per Covid da parte di alcuni stati a causa di un attacco alle piattaforme del ministero della Salute a opera di un gruppo di hackers, lo scorso fine settimana. Tra gli stati che non hanno aggiornato i propri dati ci sono San Paolo, Rondonia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goias, Paraiba, Paranà, Rio de Janeiro e Santa Catarina. (Brb)