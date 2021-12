Energia: Cingolani, contro rialzi oggi in Cdm porteremo aumento stanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano nazionale il governo e il Parlamento "stanno lavorando su interventi immediati per ridurre impatto sociale ed economico del prezzo dell'energia. Il decreto di maggio 2021 ha ridotto gli oneri della componente regolata in bolletta per il terzo e quarto trimestre 2021". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, durante l’audizione presso le commissioni riunite Attività produttive e Industria di Camera e Senato sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. "Sono stati stanziati complessivamente 5 miliardi utilizzando sia le risorse di bilancio sia i componenti provenienti da aste di emissione CO2 nel trimestre 20-22. Previsti ulteriori 2 miliardi per ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico e del gas nel primo trimestre 20-22", ha spiegato il ministro per poi concludere: "Oggi in Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia". (Rin)