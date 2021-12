Giustizia: Sarti (M5s) su Csm, serve riforma netta e coraggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo arrestare le degenerazioni del correntismo, staccare definitivamente il cordone ombelicale fra magistratura e politica, continuando a garantire l'indipendenza della magistratura, nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Questi sono gli obiettivi prioritari della riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario". Lo afferma Giulia Sarti, deputata del Movimento cinque stelle della commissione Giustizia e coordinatrice del Comitato per la legalità e la giustizia. "Nel disegno di legge Bonafede - prosegue la parlamentare in una nota - è previsto un argine al correntismo con un sistema elettorale composto da collegi molto piccoli, per valorizzare maggiormente i territori e impedire eventuali accordi o scambi fra correnti. Nonché tutta una serie di meccanismi per far sì che ci sia massima trasparenza nell’affidamento degli incarichi, superando totalmente la logica del pacchetto di nomine, attraverso il sorteggio dei componenti delle commissioni all'interno del Consiglio superiore della magistratura". L'esponente del M5s aggiunge: "Nel colloquio che abbiamo avuto con la ministra Cartabia sulla legge elettorale del Csm abbiamo rappresentato le nostre richieste. Di sicuro, non ci opporremo al ricorso a un sorteggio 'temperato', presente già nella proposta elaborata dall’allora ministro Bonafede durante il primo governo Conte". (segue) (Com)