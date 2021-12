Rifiuti: Mocci (Lega), chiesto consiglio straordinario su impianto Cesano, pronti a barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiesto consiglio straordinario in merito all'impianto dei rifiuti a Cesano: pronti a barricate". Lo dichiara in una nota il capogruppo Lega in Municipio Roma XV, Giuseppe Mocci. "E' proprio vero il vecchio detto per cui 'cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa'. Prima la Raggi e oggi Gualtieri vogliono trasformare la zona di Cesano in un centro di trattamento di rifiuti - afferma Mocci -. Ne avevamo avuto sentore quando nelle linee programmatiche della nuova amministrazione non si affrontava questo problema, ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma con le indiscrezione di stampa secondo cui l'amministrazione Gualtieri vorrebbe realizzare due impianti biodigestori anaerobici per il trattamento della frazione organica dei rifiuti, di cui uno proprio in Via della Stazione di Cesano. Guarda un po', proprio nell'area indicata già dalla Giunta Raggi. E ieri il presidente della commissione Ambiente capitolina, Giammarco Palmieri - sottolinea Mocci -, ha affermato di essere in 'piena sintonia con l'assessora sulla necessità di lavorare a 360 gradi sulle politiche ambientali, che vuol dire, ad esempio, assumersi responsabilità sull'impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti (proprio il percorso che l'amministrazione ha avviato con la progettazione di due biodigestori anaerobici)'. E visto che sul territorio nessuno è intenzionato a vedersi piombare addosso un impianto di trattamento rifiuti, tutto il centrodestra unito ha chiesto la convocazione di un consiglio straordinario proprio sul tema dell'impiantistica per la gestione dei rifiuti in via della stazione di Cesano. Il Pd si prepari, perché saremo pronti a fare le barricate contro questo ennesimo sfregio al territorio", conclude la nota(Com)