Napoli: Borrelli (Europa Verde), serve cambio di passo su verde pubblico

- "Sulla manutenzione del verde pubblico in città, sulla drammatica situazione dei parchi cittadini, molti dei quali chiusi o prigionieri del degrado e sul destino del Lungomare dopo la riapertura della Galleria Vittoria, serve un cambio di passo netto e incisivo rispetto alla scorsa amministrazione. Ci saremmo aspettati un confronto con l'assessore all'Ambiente, Paolo Mancuso, e con l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, per avere l'opportunità di formulare le nostre proposte su tre punti fondamentali per la qualità della vita in città". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: "Il nostro auspicio era che l'Amministrazione comunale, dopo aver ascoltato giustamente le istanze delle associazioni ambientaliste, avrebbe voluto ascoltare cosa hanno da dire i rappresentanti istituzionali di Europa Verde sulle tematiche green. La vicenda Vomero con le luminarie levate in pieno Natale per realizzare le potature degli alberi deve far capire a tutti come l'improvvisazione sia un modo sbagliato di amministrare". (segue) (Ren)