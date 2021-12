Napoli: Borrelli (Europa Verde), serve cambio di passo su verde pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrelli ha proseguito: "Serve un controllo sulle scellerate capitozzature ed una programmazione a breve e medio periodo per procedere alle verifiche improcrastinabili sullo stato manutentivo del patrimonio arboreo con un piano di ri-piantumazione che restituisca ai napoletani il verde negato. Serve una programmazione per far ripartire, entro la prossima estate, almeno 3 parchi cittadini per restituirli ai napoletani ed organizzare, nei prossimi mesi, una nuova edizione della riuscitissima 'Mezzanotte nei Parchi', per offrire a tutti, soprattutto a coloro che ad agosto restano in città, delle opportunità di svago, divertimento e tanta promozione culturale. Anche sul destino del Lungomare è bene chiarire da subito che non è opportuno fare passi indietro sulla scelta della sua pedonalizzazione, in seguito alla riapertura della galleria Vittoria, ovviamente". Quindi ha concluso: "Piuttosto serve puntare sul potenziamento dei mezzi pubblici e sui parcheggi d'interscambio per ridurre la mole insopportabile di traffico in città. Su questi temi abbiamo le idee chiare e siamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo". (Ren)