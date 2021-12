Imprese: partenariato tra Iveco e Air Liquide nella mobilità a idrogeno dei mezzi pesanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Air Liquide e Iveco hanno firmato un protocollo d'accordo per lo sviluppo della mobilità a idrogeno dei mezzi pesanti in Europa. Lo hanno annunciato le due aziende con un comunicato. Il partenariato punta a sviluppare "mezzi pesanti elettrici a pila combustibile che percorrono lunghe distanze, insieme al dispiegamento di stazioni di idrogeno rinnovabile o a basso carbone nei principali corridoi di trasporto stradale europei", si legge nel comunicato. Le due aziende già hanno una collaborazione nell'ambito del progetto Hyammed che punta a realizzare la prima flotta in Europa di camion elettrici a pile combustibili da 44 tonnellate. (Frp)