Sicurezza: Carta (Leonardo), media possono contribuire a diffondere cultura sui rischi cyber

- Lo spazio cyber e il digitale rappresentano una grande occasione, ma come tutte le medaglie hanno anche un altro lato molto insidioso: e la comunicazione può consentire ai cittadini di acquisire una maggiore consapevolezza di tali rischi. Lo ha detto Luciano Carta, presidente di Leonardo, intervenendo oggi al convegno di Socialcom Italia “Ecco come la pandemia ha stravolto le abitudini degli italiani”. “La cronaca, soprattutto durante la pandemia, è stata adeguata e corretta, offrendo uno spaccato rispondente alla realtà: sono emerse azioni tese a compromettere sistemi informatici con truffe, spionaggio, furti di credenziali e di identità e fake news”, ha spiegato, ricordando che la sanità è stata tra i comparti più colpiti dagli attacchi durante l’emergenza. “Un contributo che potrebbe arrivare dall’informazione è andare oltre la semplice cronaca facendo un po’ di formazione: sarebbe opportuno confezionare delle pillole informative con diversi target, per contribuire alla diffusione della cultura su temi cosi delicati”, ha concluso. (Rin)