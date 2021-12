Brasile: autorità notifica ai posti di frontiera di richiedere prova della vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha notificato a tutti i posti di frontiera del Paese, l'esigenza di richiedere il certificato di vaccinazione contro la Covid-19 a tutti i passeggeri provenienti dall'estero. "La decisione ha effetto immediato, senza un termine per l'adeguamento e, pertanto, impone all'Agenzia di effettuare valutazioni specifiche, soprattutto in relazione ai passeggeri che erano già in movimento o in transito al momento dell'emanazione della decisione", informa l'Anvisa in una nota. L'agenzia ha evidenziato che effettua valutazioni puntuali per i casi in cui il viaggiatore possa essere danneggiato dal cambiamento delle regole tra il periodo di partenza e quello di arrivo in Brasile. L'agenzia ha inoltre informato di essere in attesa dell'edizione di un'ordinanza interministeriale con maggiori dettagli sulle regole per l'ingresso dei viaggiatori nel Paese "per poter procedere agli adeguamenti operativi che si rendessero necessari". (segue) (Brb)