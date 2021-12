Quirinale: Rocca (Cri) incontra giovani volontari premiati da Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo quanto il volontariato sia stato centrale in questi tempi difficili. E, in particolare, come le migliaia di giovani della Croce rossa italiana abbiano spesso fatto la differenza, sostenendo ogni tipo di vulnerabilità amplificata dal Covid-19 e testimoniando, con la loro tenacia, il loro ingegno e il loro entusiasmo, che ne saremmo usciti". Lo afferma il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca, sui canali social dell'associazione dopo l'incontro con i giovani volontari che oggi sono stati premiati dal presidente della Repubblica. "Oggi - continua Rocca -, tutto questo è stato celebrato dal presidente Mattarella che ha consegnato l'attestato di 'Alfiere della Repubblica' ad altri tre nostri giovanissimi volontari. Ringrazio loro e tutti i premiati per rappresentare il miglior futuro per il Paese intero". (Rin)