Energia: Cingolani, possibile cartolarizzazione oneri sistema, discussione con Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contenere l’aumento del costo della bolletta "è in fase di discussione una possibile cartolarizzazione di una parte degli oneri di sistema". Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, durante l’audizione presso le commissioni riunite Attività produttive e Industria di Camera e Senato sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. "Questo avrebbe l’effetto di ridurre significativamente la raccolta tariffaria dei prossimi anni dando così tempo al sistema di progredire nell’avanzamento dell’energia rinnovabile e di superare questa fase acuta di rincari dei prezzi dell’energia. La misura - ha spiegato - è in fase di studio insieme al Mef per l'impatto sulla finanza pubblica". (Rin)