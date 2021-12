Campania: Oliviero, necessario censimento regionale per tumori cerebrali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fabrizio Tagliavini e Luigi Mansi, rispettivamente presidente e segretario del comitato scientifico del Premio Carla Russo "E' stato un incontro estremamente positivo in cui si sono visti elementi di concretezza. C'è l'impegno del mondo politico a supportare l'iniziativa e quello dei professionisti nel portarla avanti in prima persona. Percorrendo questa strada è davvero possibile raggiungere l'obiettivo". Le conclusioni sono state affidate a Michele, Antonio e Carmela Palummo, fondatori dell'Associazione Carla Russo, che si sono detti "Orgogliosi dei risultati raggiunti. Tre anni fa non pensavamo di macinare tanta strada in così poco tempo, soprattutto con i rallentamenti dovuti al Covid-19, e ci teniamo a ringraziare tutte le persone, le associazioni e le istituzioni che ci hanno supportato in questo percorso. (Ren)