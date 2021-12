Imprese: Carta (Leonardo), per le aziende investire nella sicurezza informatica è una necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese devono necessariamente investire nella sicurezza informatica, perché i rischi cyber si traducono in costi straordinari che vanno ben oltre il normale ammontare degli investimenti. Lo ha detto Luciano Carta, presidente di Leonardo, intervenendo oggi al convegno di Socialcom Italia “Ecco come la pandemia ha stravolto le abitudini degli italiani”. “Anche su questo fronte, il tema della formazione è fondamentale: si possono adottare i presidi più efficienti del mondo, ma se un collaboratore commette errori, anche in buona fede, non serviranno”, ha spiegato, sottolineando che l’80 per cento circa degli incidenti di questo tipo è connesso a errori umani, spesso in buona fede. (Rin)