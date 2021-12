Speciale scuola: nel Lazio al via prenotazioni per bimbi 5-11 anni, un fumetto dedicato ai più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via oggi alle 16 le prenotazioni per la vaccinazione pediatrica (5-11 anni) anti covid19 nel Lazio. "Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli. Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l'attesa della somministrazione", spiega la Regione Lazio. Sui canali social di Salute Lazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e visionati da oltre mezzo milione di utenti. Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni si utilizza l'apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da Ema e Aifa. È prevista la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra. (Rer)