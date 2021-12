Ambiente: Giovannini, Pnrr, Pinqua e Cipu strumenti per città del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili "mette in campo cinque strumenti chiave per realizzare le città del futuro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell’audizione in commissione Ambiente sugli indirizzi e le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle aree urbane e della qualità dell'abitare. Il primo è il Pnrr, "del quale molte missioni e componenti hanno un impatto significativo sul sistema delle politiche urbane", con un’attenzione sulla "visione di città sostenibili", ha spiegato Giovannini. Il secondo è il "Pinqua", il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che "vede stanziati 3,6 miliardi per progetti innovativi in ambito abitativo", ha proseguito. Vi sono poi i fondi e la legislazione nazionale, con programmi che "intervengono su aspetti e criticità puntuali", e il "Testo unico sulla rigenerazione urbana, per una trasformazione delle città in modo partecipato ed efficiente", ha aggiunto. Un ultimo strumento è poi il Comitato interministeriale per le politiche urbane (Cipu), "la cui ricostituzione manifesta una rinnovata sensibilità verso l’importanza del coordinamento delle politiche urbane", ha concluso. (Rin)