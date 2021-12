Messico: missione del governo in Perù per "aiutare" Castillo e la gente "povera e umile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo del Messico, guidata dal ministro delle Finanze Rogelio Ramirez de la O, si è recata la settimana scorsa in Perù per aiutare il governo Pedro Castillo ad affrontare il momento "difficile" dato dagli attacchi della opposizione conservatrice. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, spiegando che l'intervento - attivato su richiesta di Lima - serve a "sostenere la gente povera e umile" del Paese andino. "Il ministro delle Finanze è andato in Perù per appoggiare, per quanto possiamo, il governo locale che sta attraversando un momento difficile", ha detto "Amlo" nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Il presidente (Castillo) ci ha chiesto appoggio a fronte di una campagna mediatica", in gran parte centrata sulla presunta incapacità del governo a governare l'inflazione. Castillo, esponente del partito di sinistra "Perù Libre", è alla guida di un governo bersagliato dalle critiche per tratti politici ritenuti "estremisti" e ha di recente evitato una mozione di sfiducia parlamentare. (segue) (Mec)