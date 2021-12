Messico: missione del governo in Perù per "aiutare" Castillo e la gente "povera e umile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador ha rivendicato l'aiuto parlando del comune sentire con le popolazioni indigene rappresentate da Castillo. "Siamo accorsi per appoggiare, per quanto possibile, la gente povera ed umile in tempi difficili", ha detto Lopez Obrador definendo l'omologo peruviano "orgoglioso" rappresentante della selva, "figlio delle comunità povere" del Paese. Regioni che hanno rappresentato il suo bacino elettorale e che ancora oggi, pur in un momento di bassa popolarità, garantiscono a Castillo un sostegno decisamente negato dai centri urbani più evoluti e costieri, Lima e Callao. "Quando mi ha chiamato" per chiedere aiuto, Castillo ha raccontato che al suo primo ingresso nel palazzo presidenziale i funzionarti volevano togliergli il tradizionale cappello che porta se apre con sé. "Se me lo togli ti punisco", avrebbe risposto il capo dello Stato che - nel racconto di "Amlo" - ha detto che i "borghesi", al suo passaggio per le vie della capitale, "si tappano il naso". (segue) (Mec)