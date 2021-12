Messico: missione del governo in Perù per "aiutare" Castillo e la gente "povera e umile" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un racconto che Lopez Obrador ha fatto perché "non solo in Messico o in Perù, ma in tutta l'America latina, si veda come siamo messi, quanto ritardo abbiamo" nel trattare le comunità locali. Su questa falsariga il presidente messicano ha nel passato ingaggiato polemiche con Spagna o Vaticano, chiedendo scuse ufficiali per il trattamento riservato alle popolazioni indigene all'epoca delle colonializzaioni. Oltre al ministro delle Finanze, della delegazione facevano parte anche la viceministra del Benessere, Ariadna Montiel Reyes e un alto funzionario del ministero degli Esteri incaricato di programmare e sviluppare progetti di sostegno in paesi stranieri. (segue) (Mec)