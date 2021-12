Messico: missione del governo in Perù per "aiutare" Castillo e la gente "povera e umile" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insediatosi alla guida del paese a fine luglio, Castillo guida un governo che ha già perso diversi pezzi per strada ed è quotidianamente sotto l'attacco delle opposizioni. Il primo e più potente avversario è la conservatorice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto, giunta seconda alle presidenziali della primavera. La settimana scorsa, il parlamento monocamerale del Perù - Congresso - ha chiuso la strada a una procedura di impeachment nei confronti di Castillo, accusato di "permanente incapacità morale". Un voto che ha riscosso il ringraziamento dello stesso Castillo. “A nome del mio governo, sono grato per il voto del Congresso che antepone il Perù ad altri interessi. Fratelli, mettiamo fine alle crisi politiche e lavoriamo insieme per realizzare un Perù giusto e solidale. Le persone ci hanno affidato i loro desideri. Non deludiamoli”, ha detto Castillo. (segue) (Mec)