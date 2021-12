Albania: ex ministro Ambiente Koka arrestato per riciclaggio di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Ambiente albanese, Lefter Koka, è stato arrestato su ordine della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata (Spak). Koka è stato ministro dal 2013 al 2017, scelto dal partito Movimento socialista per l'integrazione (Lsi, oggi all'opposizione ma all'epoca partner di governo dei socialisti); è stato poi eletto come deputato nella legislatura successiva nelle fila dei socialisti. L'ex ministro è accusato dalla Spak di abuso d'ufficio, corruzione e riciclaggio di denaro. In passato Koka è stato accusato di corruzione anche dall'opposizione per il suo coinvolgimento in uno schema di riciclaggio di denaro per la costruzione di alcuni inceneritori.(Alt)