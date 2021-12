Covid: riapre hub vaccinale MultiMedica Marelli a Sesto San Giovanni (Mi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna in attività da lunedì 20 dicembre, a Sesto San Giovanni, il centro vaccinale MultiMedica Marelli, inaugurato lo scorso maggio con il sostegno di Campari Group, grazie alla riconversione in tempi rapidissimi degli ampi spazi di un immobile dismesso nella storica sede della Ercole Marelli. MultiMedica metterà a disposizione dei cittadini e delle aziende il proprio hub e il personale del Gruppo, rispondendo all'appello di Regione Lombardia e alla richiesta di Ats Città Metropolitana: aumenteranno così i punti vaccinali nell'hinterland milanese, per imprimere un'ulteriore accelerata alla campagna di immunizzazione e contrastare la risalita dei contagi. Il centro vaccinale MultiMedica Marelli, situato in viale Thomas Alva Edison 50 a Sesto San Giovanni e facilmente raggiungibile anche da Milano con la linea 1 della metropolitana (Mm1 Sesto Marelli), sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con 6 linee vaccinali e la possibilità di somministrare fino a 850 dosi al giorno, a tutta la popolazione avente diritto, a partire dai 12 anni di età. "La campagna vaccinale contro il Covid-19 nell'area metropolitana di Milano sta procedendo a pieno ritmo, contestualmente a quella antinfluenzale", spiega Walter Bergamaschi, direttore generale dell'Ats Città Metropolitana di Milano. "È di fondamentale importanza, visto anche l'andamento dei contagi, sostenere e promuovere una campagna massiva su tutta la popolazione che può essere vaccinata, per contrastare l'avanzata del virus il più velocemente possibile. Per questo motivo, abbiamo chiesto al gruppo MultiMedica la disponibilità a riaprire l'hub di Sesto San Giovanni". "Ancora una volta il privato si schiera a fianco della sanità pubblica, per fare squadra di fronte al bisogno e all'emergenza, nel comune obiettivo di tutelare la salute della popolazione - dichiara Daniele Schwarz, amministratore delegato del gruppo MultiMedica - Consapevoli della nostra responsabilità nei confronti della collettività, abbiamo risposto immediatamente all'appello delle Istituzioni lombarde e riaperto l'hub di Sesto Marelli, con il proposito di contribuire a estendere e velocizzare la campagna di profilassi anti-Covid, offrendo ai cittadini la disponibilità di un ulteriore, grande punto vaccinale sul territorio". (Com)