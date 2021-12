Lazio: assessore Agricoltura, prorogato e semplificato bando per i danni da moria del kiwi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo prorogato, con determina del direttore della Direzione regionale agricoltura, al 14 febbraio 2022 il bando per l’erogazione di contributi alle imprese agricole fortemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della 'moria del kiwi' ". Lo annuncia in una nota l'assessora all’ Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. (segue) (Com)