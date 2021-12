Scuola: 21 scuole occupate a Roma tra incontri con ex ambasciatori e ambientalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre cinque scuole sono state occupate questa mattina a Roma. Continua, così, la mobilitazione degli studenti nella capitale che manifestano per le condizioni in cui versano le strutture e perché chiedono di essere coinvolti nei progetti di rilancio della scuola pubblica. Questa mattina l’autogestione è scattata nel liceo classico Giulio Cesare, nel liceo scientifico Teresa Gullace, nei due licei artistici Enzo Rossi e Giulio Carlo Argan e al classico Pilo Albertelli. All’Albertelli l’occupazione si era sciolta pochi giorni fa ma l’istituto è tornato nuovamente in autogestione. All’Argan, invece, l’occupazione era fallita ieri grazie all’intervento dei carabinieri chiamati dal dirigente scolastico. Questa mattina l’occupazione è riuscita ma “I ragazzi sono rimasti chiusi all’interno senza luce” dice Francesca Lini, studentessa rappresentante di Opposizione studentesca di Alternativa (Osa). (segue) (Rer)