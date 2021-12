Scuola: 21 scuole occupate a Roma tra incontri con ex ambasciatori e ambientalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, secondo quanto apprende “Agenzia Nova” sarebbero 21 le scuole occupate a Roma. Una lista che viene aggiornata di ora in ora dato che le occupazioni finiscono o cominciano molto celermente. Risulta occupato il Liceo classico Bertrand Russell sulla Tuscolana, il liceo classico Augusto in via Gela, il liceo scientifico Giovanni Keplero in via Silvestro Gherardi, l’Istituto Enzo Ferrari in via Grottaferrata, il liceo Eugenio Montale in via di Bravetta, il liceo Plauto in via Renzini, l’istituto Di Vittorio-Lattanzio in via Teano, il liceo artistico Argan in via Ferrini, il liceo scientifico Farnesina in via Giochi Istmici, l’Itis magistrale Caetani via Giuseppe Mazzini, il liceo Pilo Arbertelli in via Manin, l’Itis Margherita di Savoia in via Cerveteri, l’istituto Enzo Ferrari in via Ferrini, il liceo artistico Enzo Rossi in via del Frantoio, il liceo Classico Giulio Cesare in corso Trieste, l’istituto Gaetano De Santis in via Cassia, l’istituto Blaise Pascal in via dei Robilant, il liceo Socrate in via Padre Giuliani, il liceo scientifico Tullio Levi-Civita in via Torre Annunziata, il liceo scientifico Teresa Gullace. (segue) (Rer)