Scuola: 21 scuole occupate a Roma tra incontri con ex ambasciatori e ambientalisti (3)

- Tutti plessi in cui gli studenti gestiscono in proprio la sicurezza di quanto accade all’interno ed anche la formazione culturale di chi partecipa all’occupazione. “Innanzitutto vige l’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale – dice la rappresentante di Osa. “Viene annotato il nome di chiunque entra ed esce dalla scuola in modo da garantire la tracciabilità di eventuali contagiati”. Sospese le lezioni classiche, si organizzano corsi con “ospiti esterni. Di solito sono sindacalisti oppure, come nel caso dell’Albertelli, questa mattina è stato ospite l’ex console argentino che ha parlato ai ragazzi dei desaparecidos. Oppure i giovani del comitato Valle Galeria che si battono contro la discarica e su temi ambientali o di problematiche legate alle periferie”. Un presidio permanente assicura la continuità dell’occupazione anche durante la notte. (Rer)