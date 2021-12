Cina: Malagò, Lombardia avrà ruolo chiave alle Olimpiadi invernali di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, oggi a Milano per l'incontro “Territori Olimpici: la Lombardia protagonista” che si è svolto nella sede della Regione, ha ribadito il ruolo di protagonista della Lombardia alle Olimpiadi invernali di Pechino, dal 4 al 20 febbraio 2022. Il presidente del Coni ha infatti evidenziato che le bergamasche Sofia Goggia e Michela Moioli "saranno, rispettivamente, portabandiera azzurre nella cerimonia di apertura e di chiusura". Malagò ha quindi spiegato che "non era mai accaduto che venisse deciso anche il nome del portabandiera della cerimonia di chiusura" e ha poi concluso, che ha sottolineato come "una delle tante legacy olimpiche sarà fare proselitismo con i giovani: tanto più si vinceranno medaglie in casa, tanto più le nuove generazioni si appassioneranno agli sport invernali".(Com)