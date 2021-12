© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un poliambulatorio mobile ad Arsoli dal 13 al 17 dicembre e 5 nuovi mammografi digitali (due con sistema stereotassico): la Asl Roma 5 continua a lavorare per potenziare ed incrementare le attività di screening oncologico. L'obiettivo è evidenziare la presenza di tumori anche piccolissimi, non altrimenti individuabili, di consentire interventi tempestivi e, in molti casi, salvare la vita.