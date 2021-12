Sanità: prosegue campagna Regione con poliambulatorio mobile, nuovi mammografi a Tivoli e Colleferro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando molto per potenziare i servizi di screening oncologici – spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Sono già attivi i nuovi mammografi a Tivoli e Colleferro, a breve entreranno in funzione anche quelli presso il Distretto di Guidonia, gli ospedali di Palestrina e Monterotondo e si sta lavorando per verificare la possibilità di acquisirne altre per altri Presidi Ospedalieri aziendali. La prevenzione è fondamentale. La Asl Roma 5 eroga questo livello essenziale di assistenza su tutto il territorio attraverso centri di screening e di approfondimento diagnostico, garantendo la gratuità totale di tutte le prestazioni svolte, dalla prima all'ultima". (segue) (Com)