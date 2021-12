Sanità: prosegue campagna Regione con poliambulatorio mobile, nuovi mammografi a Tivoli e Colleferro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il parcheggio della Stazione Ferroviaria di Arsoli (Rm), fino al 17 dicembre, è a disposizione un ambulatorio mobile attrezzato dove effettuare la mammografia, fare direttamente sul posto il Pap test e l'Hpv test e ricevere la provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il servizio è rivolto alle persone residenti/domiciliate nel territorio della ASL Roma 5 che hanno ricevuto la lettera di invito. I test offerti (mammografia, ricerca del sangue occulto nelle feci, Pap test e Hpv test) sono comprovatamente specifici, sensibili ed efficaci per la diagnosi precoce di questi tumori. Il personale sanitario che svolge le prestazioni è stato selezionato e formato specialisticamente sulla base delle linee guida europee e tutte le procedure sono sottoposte a controlli di qualità. (segue) (Com)