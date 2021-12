Sanità: prosegue campagna Regione con poliambulatorio mobile, nuovi mammografi a Tivoli e Colleferro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 5 eroga da molti anni i programmi di screening oncologici della Regione Lazio per la prevenzione del: tumore della mammella, rivolto a donne dai 50 ai 74 anni, che prevede lo svolgimento di una mammografia ogni 2 anni; tumore colon retto, rivolto a uomini e donne dai 50 ai 74 anni, che prevede la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 2 anni; tumore della cervice uterina, rivolto a donne dai 25 ai 64 anni, che prevede di svolgere il Pap test dai 25 ai 29 anni e l'Hpv test dai 30 ai 64 anni. Una lettera di invito alla popolazione che rientra in queste fasce di età, spedita direttamente dalla Asl Roma 5, consente di ricordare di effettuare questi 3 programmi di screening fornendo già un appuntamento prefissato. (Com)