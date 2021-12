Libia: ambasciatore d’Italia incontra presidente Alta commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, ha incontrato oggi a Tripoli il presidente dell’Alta commissione elettorale libica, Imad al Sayeh. Lo riferisce l’ambasciata italiana in una nota su Twitter. Il colloquio avviene a dieci giorni dal 24 dicembre, la data in cui dovrebbero tenersi le elezioni presidenziali e parlamentari che molto probabilmente verranno rimandate dato ormai il poco tempo a disposizione. (Lit)