India: vaccini, capacità produttiva combinata Covishield e Covaxin supera 300 milioni di dosi al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Serum Institute of India (Sii) è in grado di produrre attualmente 250-275 milioni di dosi al mese del vaccino contro il coronavirus Covishield (nome commerciale dato a quello dell’AstraZeneca, prodotto su licenza) mentre Bharat Biotech può produrre 50-60 milioni di dosi al mese del suo Covaxin. Entrambe le case farmaceutiche sono vicine al 90 per cento della capacità produttiva. Lo ha reso noto il ministero della Sanità indiano nella risposta scritta a un’interrogazione del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento. Inoltre, la Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), l’ente di vigilanza sui farmaci, ha autorizzato la produzione del vaccino russo Sputnik V da parte di Panacea Biotec con principio attivo importato e da parte di Hetero Biopharma a seguito di trasferimento tecnologico; Biological E è stata autorizzata a produrre il vaccino statunitense Johnson & Johnson importandone il principio attivo e Cadila Healthcare è stata autorizzata a produrre il proprio preparato, ZyCoV-D. Infine sono state autorizzate le importazioni dello Sputnik V da parte di Dr. Reddy’s Laboratories e degli statunitensi Moderna e J&J, rispettivamente da parte di Cipla Limited e di Johnson & Johnson India.(Inn)