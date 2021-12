Green pass: Sileri, Italia prima in Ue a poter revocare certificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo i primi in Europa ad avere la possibilità di revoca del certificato verde". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in audizione presso la commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge su obblighi vaccinali e rafforzamento delle certificazioni verdi Covid-19. Il Garante per la privacy "ha dato l'ok oggi e nel prossimo Dpcm si potrà negare o sospendere il certificato verde" che "tornerà attivo a tampone molecolare negativo" e/o "al temine della quarantana e del successivo tampone molecolare negativo", ha spiegato. (Rin)