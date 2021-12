Lavoro: Fit-Cisl Lazio, Comune Formello sbloccherà stipendi arretrati lavoratori Lanar Mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito dello sciopero dei lavoratori Lanar Mobilità che è stato indetto per ieri dalla Fit-Cisl del Lazio, e che ha incontrato l'adesione della totalità dei dipendenti, in protesta contro la mancata erogazione di tre mensilità di stipendio, abbiamo finalmente ottenuto un importante risultato: i nostri responsabili Marco Davelli e Paolo Sagarriga sono stati ricevuti, insieme a una delegazione di lavoratori, dal sindaco di Formello e dal vice sindaco, che si sono impegnati a fare in modo che il Comune si sostituisca alla Società Lanar nella corresponsione degli stipendi pregressi". È quanto si legge in una nota del Segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, in cui si aggiunge che "abbiamo apprezzato la sensibilità dimostrata dal primo cittadino e dal suo vice, che hanno deciso di percorrere soluzioni concrete in un momento di festività e di grandi difficoltà per i lavoratori. La nostra determinazione insieme a quella dei dipendenti, ha finalmente ottenuto delle risposte: adesso è importante che si trovino soluzioni strutturali a problematiche di questo tipo, che non possono e non devono essere pagate dai lavoratori". (Com)