Legge Bilancio: Zampa (Pd), governo accolga richiesta Regioni su costi Covid 21-22

- Mentre siamo ancora alle prese con la pandemia, "molte Regioni faticano a chiudere i bilanci proprio per il peso dei costi determinati dalle azioni di contrasto al Covid. E questo avviene nonostante il grande risultato sul piano degli investimenti in salute ottenuto dal ministro Speranza e dagli esecutivi Conte2 e Draghi che, invertendo un trend in atto da anni, hanno finalmente riportato il segno positivo alla voce sanità". Lo afferma Sandra Zampa, responsabile Salute della segreteria nazionale del Pd che aggiunge: "Il governo ha provveduto a mettere a disposizione 600 milioni con il decreto fiscale ma non è abbastanza per fare in modo che si coprano i costi Covid 2021 che, peraltro, in ragione della nuova e intensa campagna vaccinale, stanno aumentando" Altrettanto urgente - prosegue l'esponente dem - "è lo sblocco del Payback almeno per il 2019. In questa contingenza sento doveroso rivolgere al ministro Franco e al governo un appello perché si accolga la richiesta avanzata dalle Regioni di vedersi riconosciuta la possibilità di sostenere i costi Covid 2021 - 2022 grazie a un piano di ammortamento di almeno dieci anni", conclude.(Com)