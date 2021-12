Romania: ex leader liberale Orban annuncia formazione nuovo partito di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Partito nazionale liberale romeno (Pnl), Ludovic Orban, ha annunciato oggi la formazione di un nuovo partito di centrodestra che si chiamerà "la Forza della Destra". La decisione avviene dopo le dimissioni dal Pnl rassegnate da Orban il mese scorso. "Oggi ho preso la decisione - insieme ai 16 colleghi parlamentari, che hanno deciso di dimettersi dal Pnl quando la dirigenza del partito ha deciso di riportare al potere il Partito socialdemocratico (Psd) - di gettare le basi per una nuova costruzione politica di centrodestra. Abbiamo preso questa decisione perché, prima di tutto, riteniamo che sia un obbligo morale per noi continuare a rappresentare i cittadini romeni che ci hanno dato il voto", ha dichiarato Orban in Parlamento. "Noi non abbiamo lasciato il Pnl, ma la dirigenza del Pnl ha lasciato le persone che ci hanno dato fiducia, che ci hanno dato il voto e che hanno riposto le loro speranze nel Pnl. Hanno commesso un grave tradimento di queste persone, preferendo sedere nel bagagliaio di un governo del Psd, preferendo essere l'avversario politico non solo delle forze di destra, ma di tutti coloro che credono nella democrazia", ha aggiunto Orban indicando che il nuovo schieramento sarà una "costruzione a lungo termine", che "presuppone un modo giusto, onesto, onesto, leale di fare politica". (Rob)