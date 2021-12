Imprese: Snam, accordo con Asja ambiente Italia per rilevare quattro impianti biometano e sette progetti in costruzione e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa - prosegue la nota - è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell'ambito dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti iniziative nell'ambito dell'energia rinnovabile (non solo elettrica) e dell'economia circolare, volte alla decarbonizzazione del pianeta. Le risorse verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al raggiungimento del target europeo Fit for 55. Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l'economia circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas esistenti. (Com)