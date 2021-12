Migranti: Fico, serve una politica lungimirante per un fenomeno che non è momentaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione non è un fenomeno momentaneo, e potrebbe anzi durare per sempre: dobbiamo gestire bene i flussi e le relative risorse, accogliendo e sostenendo una maggiore integrazione. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante il consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Mettere un muro per contrastare i flussi migratori è fuori da ogni grazia di Dio: serve una politica lungimirante per gestire l’immigrazione”, ha detto. (Rin)