Università: presentato il "Bicocca Lab", piano di transizione ecologica e digitale dell'ateneo milanese

- L'Università Bicocca presenta oggi "Bicocca Lab", il piano di transizione ecologica e digitale del campus a "volumi zero". L'idea alla base: rigenerare lo spazio urbano valorizzando gli edifici esistenti o in fase di realizzazione senza prevedere nuove strutture in futuro. Nelle piazze smart e sempre più verdi troveranno spazio aule progettate per la didattica all'aperto, aree relax e velostazioni per favorire la mobilità dolce; la domotica urbana digitale semplificherà l'accesso alle attività e ai servizi del campus e permetterà di monitorare la qualità dell'ambiente circostante per studiare soluzioni in grado di migliorare il benessere delle persone; un "Chilometro d'arte" che si snoda lungo il campus Bicocca ospiterà eventi, sfilate e mostre offrendo ai cittadini nuove occasioni di vivere il quartiere. "Siamo veramente orgogliosi di presentare questo progetto – ha dichiarato la rettrice Giovanna Iannantuoni -, che è molto ambizioso. Io, infatti, ho chiesto a tutta la nostra comunità scientifica di considerare il nostro campus un vero e proprio laboratorio scientifico all'aperto, quindi dalla ricerca noi vogliamo innovazione, ma soprattutto innovazione sul territorio, perché dalla buona innovazione e dalla buona ricerca davvero siamo sicuri di essere motore anche di crescita economica per la nostra comunità e per il nostro Paese. È molto interessante questo tipo di progetto in questo momento, in cui avere un approccio multidisciplinare come chiave vincente". "La bicocca si conferma un'università molto ambiziosa -ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala prima dell'apertura dell'evento - e che cresce molto rapidamente. Se penso all'ultimo periodo e alla posa della prima pietra dei nuovi edifici, alla partecipazione al progetto Ellis, e oggi a Bicocca Lab. È importantissimo il suo ruolo, è importante più che mai il ruolo dell'Università nella co-progettazione in questo periodo, pensando anche alla questione del Pnrr, dove ben si capisce che per farsi assegnare i fondi bisogna avere i progetti, e per avere i progetti occorre saperli fare". E ancora, l'installazione di pannelli fotovoltaici consentirà la produzione di energia pulita utile a rendere la scuola dell'infanzia "Bambini Bicocca" il primo edificio del campus energicamente autonomo e sostenibile. (segue) (Com)