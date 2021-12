Francia: Lallemand (Sncf), apertura mercato ferroviario non va a nostro discapito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura del mercato ferroviario francese a nuovi operatori non va a discapito della Società nazionale delle ferrovie (Sncf) che fino ad oggi deteneva il monopolio. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Luc Lallemand, amministratore delegato di Sncf Reseau, controllata che gestisce le infrastrutture ferroviarie. "Tutti sono i benvenuti", dice Lallemand, secondo il quale più treni circolano e più la Sncf incasserà pedaggi aumentando i ricavi. Proprio in merito ai costi dei pedaggi, il dirigente specifica che non è l'azienda a fissare i prezzi. "Abbiamo un margine di manovra molto debole", afferma l'amministratore delegato. Sempre sulla concorrenza, Lallemand spiega che il principale ostacolo al suo sviluppo è "l'invecchiamento della rete ferroviaria francese". "Tutti questi nuovi imprenditori devono poter creare del valore per i loro clienti con tempi di percorrenza interessanti rispetto alla macchina" afferma il dirigente. (Frp)