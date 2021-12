Ambiente: Casellati, legge 394 mezzo tutela e valorizzazione patrimonio naturalistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la sottosegretaria al MiTe, Ilaria Fontana, per aver organizzato questa rilevante iniziativa che offrirà ai presenti una preziosa opportunità per promuovere una seria riflessione sulla fragilità del nostro territorio e sull'importanza di proteggere l'ambiente e il nostro patrimonio naturalistico". Questo il messaggio inviato dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della celebrazione dei 30 anni della legge 394 che definiva e regolamentava gli enti parco, dando una spinta fondamentale a quello che diverrà il sistema italiano delle aree naturali protette. L’iniziativa è stata promossa dal ministero della Transizione ecologica in collaborazione con Federpachi-Europarc Italia. (Rin)