Egitto: Fico, bene scarcerazione Zaki ma teniamo alta attenzione

- La scarcerazione di Patrick Zaki, che “è ancora in Egitto, ci rende tutti felici: questi sono temi importantissimi, anche oltre il rispetto dei diritti umani”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante il consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Sappiamo che l’Egitto non è un paese che rispetta i diritti umani, e per questo bisogna tenere alta l’attenzione visto che c’è ancora un processo da fare”, ha detto. (Rin)